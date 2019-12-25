Лихачев: Финляндия должна возместить убытки от остановки строительства "Хинхикиви"

Глава "Росатома" напомнил о санкциях стран коллективного Запада в отношении энергетического сектора РФ.

Финансовые убытки от остановки строительства атомной электростанции "Хинхикиви" должны быть возмещены государственной корпорации " Росатом" со стороны Финляндии. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на правительственном часе пленарного заседания от 21 мая в верхней палате парламента страны генеральный директор компании Алексей Лихачев. Чиновник заметил, что сейчас против энергетической отрасли на западе введено огромное количество санкционных мер. В частности, порядка 150 отечественных предприятий находятся в самых жестких списках недружественных стран. Однако эти запреты и ограничения не останавливают развитие сферы в России. Алексей Лихачев уточнил, что единственной европейской страной, демонстративно отказавшейся от сотрудничества с "Росатомом" стала Финляндия в проекте АЭС "Ханхикиви"..

Решение политизированное, комментировать его с точки зрения здравого смысла очень сложно. Мы сейчас находимся в судебном режиме. Политические убеждения финского правительства нас волнуют, но не сильно. Они должны заплатить и возместить нам... Алексей Лихачев, глава "Росатома"

Глава Росатом отметил, что "мы так или иначе будет присутствовать на рынке европейских стран, сотрудничать в поставках урана в США, если не будет принято другое решение". "А вот объемы поставок в дружественной страны будут расти, увеличиваясь и по абсолютной величине и по процентной составляющей. Мы предлагаем наиболее конкурентные продукты на зарубежном рынке. Наше предложение всегда комплексное. И прежде чем прийти строить станцию, фактически мы проводим все мероприятия по созданию атомной отрасли в стране", - сказал он.

Глава МАГАТЭ сильно озабочен ситуацией на Курской АЭС, заявил Лихачев.

Фото и видео: Совет Федерации