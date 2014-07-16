Глава МАГАТЭ сильно озабочен ситуацией на Курской АЭС, заявил Лихачев

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сильно озабочен ситуацией, которая сложилась на территории Курской атомной электростанции (АЭС). Соответствующее заявление сделал генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Видеоролик корреспондент опубликовал в собственном Telegram-канале. Эксперт пояснил, что в общении без телекамер" иностранный эксперт отдает себе отчет, откуда исходит основная угроза для режимного объекта в российском регионе.

Конечно, в обычном общении, что называется, без телекамер, он прекрасно отдает себе отчет о том, что происходит и откуда направлена основная угроза. <...> Могу сказать свое мнение, что гендиректор МАГАТЭ сильно озабочен ситуацией на Курске. Алексей Лихачев, глава "Росатома"

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Фото и видео: Telegram / Зарубин