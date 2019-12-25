Гросси заявил, что у него сложились очень хорошие рабочие отношения с Россией

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил в беседе с корреспондентом информационного агентства "ТАСС" о том, что у него сложились очень хорошие рабочие отношения с российскими представителями, поэтому в случае его избрания на должность генерального секретаря ООН они будут серьезными и профессиональными.
У меня сложились очень хорошие рабочие отношения с Россией. Думаю, между нами существуют отношения, основанные на взаимном уважении... У нас есть прекрасные друзья, которых я очень уважаю..
Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ
Иностранный эксперт заметил, что ранее удостоился честь встретиться с президентом Владимиром Путиным, а также министром по иностранным делам Сергеем Лавровым, главой государственной корпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым.
Глава МАГАТЭ указал на отсутствие видимых результатов усилий ООН в решении украинского кризиса.
Фото: YouTube / CGTN UN
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