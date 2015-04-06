Глава МАГАТЭ указал на отсутствие видимых результатов усилий ООН в решении украинского кризиса

Рафаэль Гросси видит неудовлетворительные результаты в работе ООН.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, претендующий на пост генерального секретаря ООН, указал западной аудитории на отсутствие видимых результатов усилий Всемирной организации по решению украинского и других региональных кризисов. Соответствующее заявление эксперт сделал в рамках своего выступления в Центре имени генри Стимсона в Вашингтоне. Гость мероприятия заметил, что текущие на планете конфликты формируют нынешнюю раздробленность на международной арене. В частности, он указал на противостояние Москвы и Киева, события в Южном Судане, регионе Сахеля и недавние обстоятельства, касающиеся сирийского урегулирования.

Уже довольно давно бытует мнение о том, что ООН не оправдывает возложенных на нее ожиданий и не выполняет свою миссию. Этот вопрос встал не сегодня. Речь идет о том, что ООН присутствует повсюду, но ее нет там, где она действительно нужна Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ

Гросси заявил о медленной смерти ООН.

Фото: YouTube / 大紀元新聞網