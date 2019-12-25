В МИД России напомнили о том, что долгое время рафаэль Гросси не может сказать, что ВСУ обстреливает ЗАЭС.

В Москве назвали "страусиной тактикой" игнорирование атак киевского режима на территорию Запорожской атомной электростанции (АЭС) со стороны руководителя Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси. Соответствующий комментарий через собственный Telegram-канал сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства указала подписчикам на заявление западного эксперта. ранее от сообщил об отсутствии видимых результатов усилий ООН в решении украинского и других кризисов.

Когда руководители ооновских структур, таких как МАГАТЭ, четыре года "не видят", откуда прилетают снаряды, например, по ЗАЭС, то, конечно, сложно говорить об эффективности организации на треке урегулирования украинского кризиса. Разве не вы, г-н Гросси, эту страусиную тактику практиковали все это время? Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

"За что нам их уважать?": Захарова о властях Германии.

Фото: МИД России