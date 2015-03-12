В МИД России напомнили о принципе, что уважение нужно заслужить.

Действующее политическое руководство Германии российскому руководству не за что уважать. Соответствующую реакцию в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik дала слушателям официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства заметила, что в Берлине действуют сейчас против самих себя. В Москве уверены, что местные власти разрушили все то, что их предки строили в течение нескольких десятилетий, приложив колоссальные усилия. При этом Берлин обвиняет Москву в неуважении. Мария Захарова напомнила, что в обществе уважение заслуживается. В России указали, что прошлое поколение ФРГ создавало экономику, гражданское общество, социальную сферу Германию, будучи отягощенными преступлениями своих предков. Им также приходилось преодолевать чудовищные, трагические последствия, которые насовершали их предки до этого момента.

Или как в русском языке говорят "это вызывает во мне уважение". Вызывает ли в нас уважение то, что мы видим сейчас в Германии? Нет. Не потому что они действуют против нас, а потому что действуют против самих себя. Как за это можно уважать? Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова добавила, что воссоединение Германии произошло благодаря роли России, так как остальные, ключевые, международные союзники Берлина были против этого процесса.

"Не Стубб, а ступор". Захарова заявила о деградации президента Финляндии из-за слов в поддержку ударов ВСУ по России.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik