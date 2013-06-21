"Не Стубб, а ступор". Захарова заявила о деградации президента Финляндии из-за слов в поддержку ударов ВСУ по России

В МИД России пошутила о фамилии финского политика после его поддержки ударов ВСУ по Wildberries.

Президент Финляндии Александр Стубб деградировал как политический деятель и как человек, что становится понятно после слов иностранца о поддержке нанесения Вооруженными силами Украины ударов вглубь российской территории. Соответствующую реакцию в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik дала слушателям официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства уточнила, что ранее наши специалисты смогли с властями из Хельсинки, их общественными деятелями, предпринимателями, гражданскими активистами не просто найти общий язык, а даже выстроить добрососедские отношения. При этом ранее сам Александр Стубб не мог не знать об этом. Он давал добро на развитие таких контактов. Однако в какой-то момент в его позиции отношение к Москве изменилось. Мария захарова пояснила, что на самом деле речь идет о деградации под натиском "злобных сил", а не просто изменении позиции.

Такое ощущение, что последняя буква в фамилии Стубб действительно и пишется уже как "п". Потому что, ну вы знаете, ну это какой-то ступор. Это невозможно объяснить. Но вас почему это должно удивлять? Вы-то следите за его риторикой. И его риторика деградировала все эти годы. Деградировала в прямом смысле слова. Это не то, что человек изменил позицию или проявил позицию. Это деградация. Это деградация как государственного деятеля, как политика, как человека. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова добавила, что Финляндия не может закрывать глаза на то, какой ущерб существующая русофобская внешняя политика Хельсинки сейчас причиняет европейской стране.

Захарова назвала выборы премьера Британии политическим анекдотом.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik