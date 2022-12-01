США арестовывают санкции, идущие на проект АЭС "Аккую"

Алексей Лихачев оценил попытки США остановить проект в Турции.

В американской администрации пытаются повлиять на проект строительства с российским участием атомной электростанции "Аккую" в Турции. Соответствующее заявление сделал генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев, выступая в эфире телеканала "Россия-1". Эксперт объяснил журналисту Павлу Зарубину из программы "Москва. Кремль. Путин", что власти США арестовывают денежные средства, направляемые на реализацию проекта. Однако строительство объекта не будет остановлено.

Система взаиморасчетов под ударом.Они - это американцы, которые ходят между нашими юридическими лицами, между нашими банками. Ну и по мелочи много чего "прилетает". Но собаки лают - караван идет. Алексей Лихачев, глава "Росатома"

Росатом работает над экологическими проектами в новых регионах.

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