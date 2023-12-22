Росатом работает над экологическими проектами в новых регионах

Алексей Лихачев рассказал о повестке в ЛНР, ДНР, Запорожье и Херсонщине.

Государственная корпорация "Росатом" работает над реализацией экологических проектов на территории Луганской и Донецкой народных республик, а также планирует подобные проекты в Запорожской и Херсонской областях. Соответствующее заявление сделал генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев, выступая с отчетом о работе перед председателем правительства страны Михаилом Мишустиным. Чиновник из профильного ведомства отметил, что по-прежнему сохраняются риски ядерной аварии на Запорожской атомной электростанции из-за прилетов украинских беспилотников.

Уже более 1,5 лет мы активно работаем в новых регионах. К той повестке, о которой вы говорите, связанной с Энергодаром, с Запорожской АЭС, добавилась ещё экологическая большая повестка... Это промышленные могильники, свалки бытовых отходов. Алексей Лихачев, глава "Росатома"

"Росатом" получил предложения по энергоустановкам для других планет.

Фото и видео: Правительство России