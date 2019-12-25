Гросси назвал неприемлемыми атаки на ЗАЭС

В МАГАТЭ прокомментировали недавнюю трагедию с гибелью сотрудника на местной атомной электростанции в Запорожской области.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси через социальные сети назвал абсолютно неприемлемыми любые нападения на сотрудников Запорожской атомной электростанции. Такой комментарий иностранный специалист сделал через пресс-службу профильного ведомства в связи с гибелью одного из представителей ЗАЭС по результату атаки беспилотника Вооруженных сил Украины.

Любые нападения на персонал атомной электростанции абсолютно неприемлемы и нарушают семь неотъемлемых принципов ядерной безопасности и физической защиты в условиях вооруженного конфликта. пресс-служба МАГАТЭ

Рафаэль Гросси в очередной раз призвал страны конфликта проявить максимальную сдержанность в военных действиях для того, помочь предотвратить риск ядерной аварии в ходе вооруженного противостояния.

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Фото: X (нежелательная организация на территории России) / IAEA - International Atomic Energy Agency