В Лондоне рассказали о необходимости ликвидации коррозии на АЭС.

Национальное правительство Великобритании распорядилось выделить властям с Банковой улицы 17 миллионов фунтов (порядка 22,5 миллионов долларов) на ремонт сооружений на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС). Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой кабинета министров Соединенного королевства.

Эта поддержка позволит профинансировать важнейшие ремонтные работы по восстановлению конфайнмента и вентиляции конструкции, а также продлить срок ее службы. пресс-служба кабмина Британии

Иностранные чиновники добавили, что ремонт также необходим для ликвидации коррозии. Она может подорвать десятилетия международных инвестиций, а также сформировать долгосрочные экологические риски.

Напомним, что в 2025 году МАГАТЭ подтвердило взрыв на Чернобыльской АЭС. Инцидент зафиксирован в ночь на 14 февраля. Сотрудников уведомили о том, что ударный беспилотник врезался в укрытие четвертого энергетического блока ЧАЭС. Однако на объекте не было признаков нарушения внутренней оболочки защитного сооружения над станцией. При этом уровень радиации внутри и снаружи строения остается нормальным и стабильным. Пресс-секретарь главы нашего государства Дмитрий Песков оценил обвинения украинской стороны в том, что якобы российский БПЛА ночью попал по разрушенному энергоблоку АЭС и повредил защитный саркофаг. В Кремле заметили, что речь идет об очередной подтасовке фактов.

Росатом сообщил о последствиях падения дрона на градирню Курской АЭС.

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