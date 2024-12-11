В Петербурге отметят китайский Новый год в рамках XI фестиваля "Веселый праздник весны"

Одним из ключевых событий фестиваля станет первая зимняя церемония развода Дворцового моста и звуковое шоу "Поющие мосты", которое пройдет ночью с 28 на 29 января.

С 25 января по 20 февраля в Петербурге проходит XI общегородской фестиваль "Веселый праздник весны", приуроченный к китайскому Новому году. Одним из ключевых событий фестиваля станет первая зимняя церемония разводки Дворцового моста и звуковое шоу "Поющие мосты", которое пройдет ночью с 28 на 29 января.

Как пишет "Петербургский дневник", во время шоу над Невой прозвучит китайская классика – увертюра "Праздник весны" композитора Ли Хуаньчжи. Мост будет украшен специальной красной подсветкой в честь флага Китайской Народной Республики. Церемонию посетят председатель Комитета по внешним связям Петербурга Евгений Григорьев и генеральный консул Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге господин Ло Чжаньхуэй.

Традиционно в последние 10 лет один из мостов города освещался красным светом в честь китайского Нового года, став своеобразным символом Санкт-Петербурга для китайских граждан. Разводка Дворцового моста будет транслироваться на центральном телевидении Китая.

Министерство культуры КНР включило петербургский фестиваль в список восьми самых значимых мировых мероприятий, посвященных празднованию китайского Нового года.

Ранее мы сообщили о том, что первые подснежники распустились в Летнем саду.

Фото: Правительство Петербурга