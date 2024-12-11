  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Первые подснежники распустились в Летнем саду
Сегодня, 14:11
184
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Первые подснежники распустились в Летнем саду

0 0

О раннем появлении подснежников в конце января также сообщил Ботанический сад Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

На фоне аномально тёплой погоды, установившейся в Петербурге на этой неделе, в Летнем саду Русского музея расцвели подснежники. Музей поделился фотографиями первых весенних цветов в своём Telegram-канале.

Сотрудники музея пригласили всех петербуржцев и гостей города посетить Летний сад и насладиться этим природным чудом.

О раннем появлении подснежников в конце января также сообщил Ботанический сад Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Ещё пара дней, и они полностью расцветут.

Ранее мы сообщили о том, что в "Царском Селе" зацвела сирень.

 Фото: Telegram / Фоторепортер (Олег Золото); Telegram / Ботанический сад СПбГУ

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии