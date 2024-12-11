Первые подснежники распустились в Летнем саду

О раннем появлении подснежников в конце января также сообщил Ботанический сад Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

На фоне аномально тёплой погоды, установившейся в Петербурге на этой неделе, в Летнем саду Русского музея расцвели подснежники. Музей поделился фотографиями первых весенних цветов в своём Telegram-канале.

Сотрудники музея пригласили всех петербуржцев и гостей города посетить Летний сад и насладиться этим природным чудом.

О раннем появлении подснежников в конце января также сообщил Ботанический сад Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Ещё пара дней, и они полностью расцветут.

Ранее мы сообщили о том, что в "Царском Селе" зацвела сирень.

Фото: Telegram / Фоторепортер (Олег Золото); Telegram / Ботанический сад СПбГУ