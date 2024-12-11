В "Царском Селе" зацвела сирень

Аромат наполнил интерьеры на половине императрицы Александры Федоровны.

Музей-заповедник "Царское Село" в разгар зимы вновь украсил залы Александровского дворца цветущей сиренью в кадках. Ее восхитительный аромат наполнил интерьеры на половине императрицы Александры Федоровны. Традицию, которая существовала в семье Николая II, музей спустя сто лет возродил зимой 2022 года. Сейчас в четвертый раз музейные садовники подготовили к январскому цветению растение, которое можно назвать одним из царскосельских брендов. Об этом рассказали в пресс-службе музея.

Из 16 кустов в дворцовые залы сегодня переместили шесть, остальные будут переезжать из оранжерей поэтапно, по мере зацветания. В этом году впервые появлению в залах сирени предшествовала мимоза (акация серебристая). Кроме того, постоянную цветочную экспозицию в Александровском дворце в конце января дополнят тюльпаны, гиацинты и нарциссы. В феврале их место займут розы, гортензии и лилии. Всё это выращено в музейном оранжерейном комплексе.

Императрица Александра Федоровна любила цветы – комнаты на ее личной половине были убраны живыми цветами круглый год. Цветочная тематика присутствовала и в обивке стен, мебели, лепных рельефах на стенах и потолках. Особенно императрица любила сирень.

Первые 13 интерьеров Александровского дворца – личные комнаты Николая II и Александры Федоровны – открылись после реставрации в августе 2021 года, в феврале 2023-го завершена реставрация Зала с горкой. Музейную экспозицию круглый год органично дополняют декоративные комнатные и срезанные цветы.

Ранее в Царском Селе завершили реставрацию Императорской фермы.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: ГМЗ "Царское Село"