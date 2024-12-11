В Царском Селе завершили реставрацию Императорской фермы

Реставрация началась в 2012 году при совместном финансировании из Федеральной адресной инвестиционной программы и внебюджетных средств музея.

В музее-заповеднике "Царское Село" завершена реставрация исторического комплекса Императорской фермы. Работы, длившиеся 12 лет, вернули к жизни здания XIX века, расположенные на окраине Александровского парка рядом с Ратной палатой. Уже в 2025 году ферма станет многофункциональным общественным пространством, в рамках которого будет запущен проект "Арт-ферма Царского Села".

Реставрация началась в 2012 году при совместном финансировании из Федеральной адресной инвестиционной программы и внебюджетных средств музея. Работы включали восстановление исторической планировки комплекса, архитектурных решений фасадов и внутреннего устройства зданий. Также были реконструированы инженерные сети, установлена современная газовая котельная, организованы системы водоотведения и дренажа.

В первую очередь восстановлены конюшня, флигели для мериносов, птичник, козлятник и каретный сарай. На втором этапе реконструированы Дом смотрителя, Корпус Высочайшего присутствия и Молочный павильон, который будет использоваться для выставок. Теперь комплекс доступен для маломобильных посетителей.

Одним из первых новоселье отметил конный состав музея. Лошади переехали в просторную и теплую конюшню, оборудованную в здании бывшего коровника.

В апреле 2025 года на ферме откроется выставка "Crypto / Ферма", созданная совместно с Центром Art & Science Университета ИТМО. Молодые медиахудожники представят работы в форматах NFT, видеоарта, VR, AR и других современных технологий, исследуя взаимодействие природы и цифрового мира. Программа выставки включает встречи с художниками, лекции, кураторские экскурсии и прогулки по паркам.

Проект "Арт-ферма Царского Села" будет включать создание арт-объектов, летний фестиваль, арт-лабораторию и сотрудничество со студентами вузов. Реставрация исторического комплекса открывает новую страницу в его истории, превращая Императорскую ферму в уникальное культурное пространство.

Царское Село на новогодних каникулах посетили более 108 тыс. человек.

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Фото: ГМЗ "Царское Село"