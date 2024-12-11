Царское Село на новогодних каникулах посетили более 108 тыс. человек

Среди наиболее популярных мест посещения – Екатерининский и Александровский дворцы, Екатерининский парк и музей "Россия в Великой войне" в Ратной палате.

Царскосельские дворцы и парки приняли свыше 108 тысяч гостей с 29 декабря по 8 января, сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Он также добавил, что общее число посещений музея в 2024 году составило более 3,7 миллиона, что на 234 тысячи больше, чем в предыдущем году.

Среди наиболее популярных мест посещения – Екатерининский и Александровский дворцы, Екатерининский парк и музей "Россия в Великой войне" в Ратной палате. Среди зарубежных гостей были туристы из Китая, Ирана, Вьетнама, Турции, Таиланда и Индии.

Ранее мы сообщили о том, что световое шоу в Кронштадте увидели свыше 160 тыс. человек.

Фото: ГМЗ "Царское Село" (Екатерина Новак)