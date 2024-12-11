Световое шоу в Кронштадте увидели свыше 160 тыс. человек

Для посетителей создали специальные фотозоны.

Световое шоу на Якорной площади в Кронштадте привлекло более 160 тыс. зрителей с 21 декабря по 8 января, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Пиотровский отметил, что теплые впечатления, фотографии и видео из Кронштадта согревают не только петербуржцев, но и гостей, приезжающих на праздник. Каждый увез с собой кусочек Нового года и Рождества в Петербурге.

Фасад Морского собора на время праздника превратился в экран для видеопроекций. Для посетителей также создали специальные фотозоны.

Ранее мы сообщили о том, что фестиваль ледовых скульптур "КроншЛед" посетили более 200 тыс. человек.

Видео: Telegram / Пиотровский Онлайн