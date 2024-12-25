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Фестиваль ледовых скульптур "КроншЛед" посетили более 200 тыс. человек
Сегодня, 9:19
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Фестиваль ледовых скульптур "КроншЛед" посетили более 200 тыс. человек

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Выставка продолжит радовать жителей и гостей города до 14 января.

За неделю фестиваль ледовых скульптур "КроншЛед" посетили более 200 тыс. человек. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. 

Отмечается, что выставка продолжит радовать жителей и гостей города до 14 января с 11:00 до 19:00. Экспозиция находится на территории Петропавловской крепости.

На фестивале представлены работы мировых чемпионов и призеров международных конкурсов по ледяным и снежным скульптурам из РФ, Казахстана и Белоруссии. Для мероприятия было доставлено 200 тонн чистого речного льда из Пермского края. 

Ранее мы рассказывали о том, что фестиваль "Новогодняя кутерьма" состоится в Гатчине. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: кроншлёд, фестиваль
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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