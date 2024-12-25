Выставка продолжит радовать жителей и гостей города до 14 января.

За неделю фестиваль ледовых скульптур "КроншЛед" посетили более 200 тыс. человек. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Отмечается, что выставка продолжит радовать жителей и гостей города до 14 января с 11:00 до 19:00. Экспозиция находится на территории Петропавловской крепости.

На фестивале представлены работы мировых чемпионов и призеров международных конкурсов по ледяным и снежным скульптурам из РФ, Казахстана и Белоруссии. Для мероприятия было доставлено 200 тонн чистого речного льда из Пермского края.

Ранее мы рассказывали о том, что фестиваль "Новогодняя кутерьма" состоится в Гатчине.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга