Фестиваль "Новогодняя кутерьма" состоится в Гатчине

Всю неделю гости музея-заповедника смогут наслаждаться концертами, театральными представлениями, мастер-классами, кукольными спектаклями, музыкой, танцами и рождественской ярмаркой.

С 1 по 8 января в Гатчине состоится зимний фестиваль "Новогодняя кутерьма", наполненный волшебством и праздничной атмосферой.

Всю неделю гости музея-заповедника смогут наслаждаться концертами, театральными представлениями, мастер-классами, кукольными спектаклями, музыкой, танцами и рождественской ярмаркой.

Развлекательная программа будет проходить непрерывно во дворцах музея и на свежем воздухе с 11:00 утра до позднего вечера. Подробное расписание мероприятий доступно на сайте музея.

Фото: Tgatchinapalace.ru