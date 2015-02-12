В Петербурге состоялся праздничный концерт "Голоса Победы"

В 12:00 для гостей и участников прозвучала легендарная композиция "От героев былых времён" в исполнении лауреата международных конкурсов Александры Артёменко.

В четверг, 7 мая, в Петербурге состоялось торжественное открытие праздничного концерта "Голоса Победы", приуроченного к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Мероприятие проходит в Доме журналиста на Невском проспекте.

В 12:00 для гостей и участников прозвучала легендарная композиция "От героев былых времён" в исполнении лауреата международных конкурсов Александры Артёменко. Ведущая вечера Анастасия Бойкова поприветствовала собравшихся, отметив особую значимость акции, которую портал spb.aif.ru проводит уже в 18-й раз.

В этом году традиционный марафон "Голоса Победы" посвящён памятной дате — 85-летию со дня начала войны. Событие организовано при поддержке Правительства Санкт-Петербурга и традиционно собирает вместе ветеранов, жителей блокадного Ленинграда и детей войны.

Ранее мы сообщили о том, что ограничения для пешеходов введут на Невском проспекте во время прохождения колонны "Бессмертного полка".

Фото: spb.aif.ru (Григорий Тимченко)