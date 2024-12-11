В ночь на 29 января планируется разводка Дворцового моста

Переправа будет недоступна для автомобилей и пешеходов с 01:10 до 02:50.

В Петербурге в ночь на 29 января состоится внеплановая разводка Дворцового моста. Об этом сообщили в ГБУ "Мостотрест".

Отмечается, что переправа будет недоступна для автомобилей и пешеходов с 01:10 до 02:50. Остальные мосты останутся наведенными.

Период постоянных разводок по Неве, Большой и Малой Неве в этом году стартует уже 10 апреля. Поэтому в марте "Мостотрест" приступит к проведению технических разводок. Их график опубликуют позже.

Ранее мы рассказывали о том, что власти Петербурга готовятся к строительству двух новых мостов через Неву.

Фото: Piter.TV