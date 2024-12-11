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В ночь на 29 января планируется разводка Дворцового моста
Сегодня, 14:49
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В ночь на 29 января планируется разводка Дворцового моста

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Переправа будет недоступна для автомобилей и пешеходов с 01:10 до 02:50.

В Петербурге в ночь на 29 января состоится внеплановая разводка Дворцового моста. Об этом сообщили в ГБУ "Мостотрест".

Отмечается, что переправа будет недоступна для автомобилей и пешеходов с 01:10 до 02:50. Остальные мосты останутся наведенными. 

Период постоянных разводок по Неве, Большой и Малой Неве в этом году стартует уже 10 апреля. Поэтому в марте "Мостотрест" приступит к проведению технических разводок. Их график опубликуют позже.

Ранее мы рассказывали о том, что власти Петербурга готовятся к строительству двух новых мостов через Неву. 

Фото: Piter.TV 

Теги: внеплановая разводка, дворцовый мост
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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