Власти Петербурга готовятся к строительству двух новых мостов через Неву

В Смольном готовят документы для создания Арсенального и Ново-Адмиралтейского мостов.

Вице-губернатор Северной столицы Николай Линченко в ходе пресс-конференции в ТАСС заявил о подготовке градостроительных документов для строительства двух новых мостов через Неву. Речь шла об Арсенальном и Ново-Адмиралтейском мостах.

Как отметил Линченко, данные переправы включены в Генеральный план Санкт-Петербурга. Помимо новых мостов в него также входит строительство Орловского тоннеля, моста для Широтной магистрали, а также Большого Смоленского моста. Последний уже начали строить.

Арсенальный мост продолжит собой магистраль М-7. Переправа соединит улицы Арсенальную и Таврическую.

Ранее мы рассказывали, что в 2024 году градостроительный комитет Петербурга утвердил 52 проекта планировки.

Фото: Piter.TV