Ново-Адмиралтейский мост в Петербурге получит один разводной пролет

Вице-губернатор Николай Линченко в ходе прямой линии рассказал о параметрах будущей переправы. Проект обещают вписать в исторический ландшафт Васильевского острова и провести через общественные обсуждения.

Ново-Адмиралтейский мост в Петербурге, согласно предпроектным разработкам, оснастят одним разводным пролетом. Такую информацию озвучил вице-губернатор Николай Линченко 5 марта в эфире телеканала "Санкт-Петербург" во время прямой линии.

Чиновник ответил на вопрос горожанина, обеспокоенного возможным разрывом пешеходной зоны на набережной Лейтенанта Шмидта и тем, что новый объект будет выгоден прежде всего жителям элитного квартала на Ново-Адмиралтейском острове. Линченко пояснил, что сооружение переправы заложено еще в советском генплане Ленинграда и сохранялось во всех последующих редакциях петербургского. Он подчеркнул, что трассировка моста полностью соответствует федеральному законодательству об объектах культурного наследия, городскому закону № 820-7 и приказу Минкульта об историческом поселении. Вице-губернатор добавил, что жесткость градостроительных ограничений в Петербурге сопоставима с требованиями, действующими в Суздале.

Линченко также заверил, что проект пройдет все необходимые согласования и общественные обсуждения. При проектировании особое внимание уделят вписыванию моста в исторический ландшафт Васильевского острова с обязательной оценкой визуального восприятия.