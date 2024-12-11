Особняк Сысоева на Васильевском острове станет объектом общепита

Проект предполагает внесение некоторых изменений в фасад здания, обращенный к улице, и фасады, выходящие во внутренний двор.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга утвердил проект приспособления особняка Сысоева и прилегающей территории на 9-й линии Васильевского острова, 60А под общественное заведение. Информация об этом содержится в документе, опубликованном на официальном сайте комитета.

Проект предполагает внесение некоторых изменений в фасад здания, обращенный к улице, и фасады, выходящие во внутренний двор.

Как отмечается в заключении КГИОП, все запланированные работы соответствуют установленным нормам режима зоны регулирования застройки и использования объектов культурного наследия.

Ранее мы сообщили о том, что в Сестрорецке отреставрируют две дачи по программе "Рубль за метр".

Фото: citywalls.ru (люблюпитер)