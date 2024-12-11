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В Сестрорецке отреставрируют две дачи по программе "Рубль за метр"
Сегодня, 16:46
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В Сестрорецке отреставрируют две дачи по программе "Рубль за метр"

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Пользователи должны восстановить объекты в течение 7 лет.

В Сестрорецке по программе "Рубль за метр" отреставрируют две деревянных дачи. Об этом сообщили в КГИОП Петербурга. 

Победителем торгов по "Даче Н. М. Кочкина" на улице Максима Горького, 8А, стало ООО "Белла Терра". Победителем торгов по "Даче Р. Павлова" на Советском проспекте, 17А, – ИП Минаев Олег Александрович. Пользователи должны восстановить объекты в течение 7 лет по согласованию ведомства. 

А после реставрации дач арендаторы по условиям программы получат право на льготную арендную плату в размере 1 рубль за 1 "квадрат" площади объекта в год. 

Ранее мы рассказывали о том, что новые сроки реставрации Конюшенного ведомства объявили в Петербурге. 

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга 

Теги: кгиоп петербурга, рубль за метр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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