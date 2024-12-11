В Сестрорецке отреставрируют две дачи по программе "Рубль за метр"

Пользователи должны восстановить объекты в течение 7 лет.

В Сестрорецке по программе "Рубль за метр" отреставрируют две деревянных дачи. Об этом сообщили в КГИОП Петербурга.

Победителем торгов по "Даче Н. М. Кочкина" на улице Максима Горького, 8А, стало ООО "Белла Терра". Победителем торгов по "Даче Р. Павлова" на Советском проспекте, 17А, – ИП Минаев Олег Александрович. Пользователи должны восстановить объекты в течение 7 лет по согласованию ведомства.

А после реставрации дач арендаторы по условиям программы получат право на льготную арендную плату в размере 1 рубль за 1 "квадрат" площади объекта в год.

Ранее мы рассказывали о том, что новые сроки реставрации Конюшенного ведомства объявили в Петербурге.

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга