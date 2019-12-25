Новые сроки реставрации Конюшенного ведомства объявили в Петербурге

Сторонам удалось достичь мирового соглашения, по условиям которого арендатор обязан подготовить и утвердить в КГИОП проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия до 2026 года.

В понедельник, 16 декабря, Арбитражный суд Москвы завершил рассмотрение иска Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП) к арендатору Конюшенного ведомства.

Сторонам удалось достичь мирового соглашения, по условиям которого арендатор обязан подготовить и утвердить в КГИОП проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия до 2026 года, а также завершить реставрационные работы до 2031 года.

Во время недавней прямой линии с жителями губернатор Петербурга сообщил, что проект реставрации комплекса зданий Конюшенного ведомства перешел в активную фазу. Уже подписан договор с инвестором, объект включен в программу "Рубль за метр", и проводятся исследовательские работы.

Ранее мы сообщили о том, что арбитраж Петербурга обязал выполнить частичный снос "Харламов арены".

Фото: citywalls.ru