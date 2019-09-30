Музейные и выставочные пространства планируется разместить в Конюшенном ведомстве

Примером может служить здание Николаевского кавалерийского училища, где сейчас размещается современная школа.

Губернатор Северной столицы в ходе прямой линии объявил, что проект по восстановлению комплекса зданий Конюшенного ведомства перешел в активную фазу. Подписан инвестиционный контракт, памятник стал частью программы "Рубль за метр", и в настоящее время проводятся исследовательские работы.

Несмотря на продолжавшиеся два года судовые разбирательства, реализация проекта будет продолжена, и в обновленном здании создадут музейные и выставочные пространства.

Беглов отметил, что сегодня Петербург не только возвращает зданиям их исторический облик, но и дарит памятникам новую жизнь. Примером может служить здание Николаевского кавалерийского училища, где сейчас размещается современная школа. Кроме того, по указанию президента восстанавливается разрушенное здание Пробирной палаты, в котором будет построен спортивный комплекс.

Ранее мы сообщили о том, что площадь перед Гостиным двором украсили самодельными игрушками.

Фото: torgi.gov.ru