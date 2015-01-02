Площадь перед Гостиным двором украсили самодельными игрушками

На праздничных елках развесили работы юных финалистов творческого конкурса "Новогодняя игрушка".

Пространство на Невском проспекте перед Гостиным двором подготовили к Новому году. На оформленной по-новогоднему площади появились елки с игрушками, – рассказали в пресс-службе Комитета градостроительству и архитектуре Северной столицы.

В центре внимания – полые тумбы, на которых обыкновенно размещается реклама в центре города. Именно в них вместо афиш и плакатов расположились новогодние деревья с украшениями. Елки украсили самодельные игрушки, которые были изготовлены юными участниками конкурса "Новогодняя игрушка". Изделия выполнены в различных стилях: какие-то отсылают к старым советским праздничным украшениям, другие – посвящены теме театра и цирка.

Конкурс "Новогодняя игрушка" стартовал 20 октября в рамках масштабного межрегионального фестиваля "Праздничный Петербург". На выставке под открытым небом представлено более 300 работ учеников общеобразовательных школ, школ искусств, учреждений дополнительного образования, а также студентов колледжей в возрасте от 7 лет до 21 года. Всего на конкурс поступило порядка 500 работ. Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга

Сделанные молодыми петербуржцами украшения можно будет увидеть у Гостиного двора до 10 января.

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Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга