Как безопасно срубить ёлку в лесу: репортаж Piter.TV

Чтобы законно срубить ель, нужно приехать в одно из лесничеств Ленинградской области и оформить там договор купли-продажи, потребуется только паспорт.

В Ленинградской области ежегодная стартовала акция "Ёлка – в каждый дом!" – любой желающий может срубить ель в лесу. Заготовка рождественских деревьев проводится на территории 19 лесничеств во всех районах Ленинградской области. Рубить ели можно на просеках и линейных объектах: линии электропередач, газопроводы, нефтепроводы.

Мы не разрешаем рубить в лесу, мы разрешаем рубить только на линейных объектах: то, что так или иначе будет срублено. Таким образом мы поддерживаем инфраструктуру, которая проходит по лесному массиву, то есть помогаем расчищать территорию, они все равно это будут делать рано или поздно, вырубка происходит без вреда для леса. Александр Гончаров, лесничий Кавголовского участкового лесничества

Участки для заготовки вместе с координатами обозначены на сайте Комитета по природным ресурсам Ленинградской области. Однако есть места, где вырубка деревьев категорически запрещена – за нарушение грозит штраф.

Вот, где мы находимся, это Токсово, контора, где мы выписываем ёлки. Вот в этом красном квадрате рубка запрещена. Так как граждане здесь выписывают ёлки, они хотят тут же сразу же и срубить. Очень много людей, много машин, здесь территория особой охраны – рубить деревья нельзя, за этим следят лесничие. Александр Гончаров, лесничий Кавголовского участкового лесничества

Чтобы законно срубить ель, нужно приехать в лесничество и оформить там договор купли-продажи, потребуется только паспорт. На один документ может быть выписано одно дерево высотой до трёх метров.

На один паспорт оформляется один договор и выписывается одна ель, это очень важно. Также обязательно присутствие, это значит, что не может приехать один человек с десятью паспортами и выписать ёлки. Можно приехать всей семьёй и на каждого члена оформить договор. Ирина Волкова, лесничий Агалатовского участкового лесничества

Всеволожское лесничество работает с 10 до 15 часов без выходных, в день специалисты способны оформить до 600 договоров.

На основании договора, который заключен, граждане могут ее перевезти, то есть если вас остановит лесничий или сотрудник правоохранительных органов, которые усиливают патрулирование в этот период, вы предъявляете договор и вас спокойно отпускают, чтобы вы довезли ее до дома. Александр Гончаров, лесничий Кавголовского участкового лесничества

Заготовка деревьев происходит самостоятельно – с собой рекомендуется взять веревку, стрейч-пленку и ножовку.

Согласно постановлению правительства и порядку оформления договора предусматривается, что вы можете заключить его сегодня, а вырубку производить в любой другой день до 31 декабря включительно. Но в связи с тем, что во Всеволожском районе высокая рекреационная нагрузка, исходя из нашей практики, мы отпускаем ели день в день, и так как все хотят приурочить эту процедуру к последним выходным – получаются пробки и коллапсы в лесу. Александр Ничипорец, главный лесничий Всеволожского лесничества

Когда ель привезли домой, лесничие советуют обрезать кору со ствола и обязательно снять тряпкой проступившую смолу. После чего поставить дерево в ведро с песком, и не забывать поливать, тогда к Новому Году на елке появятся молодые побеги.

Видео, фото: Piter.TV