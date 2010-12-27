Во Всеволожском лесничестве свалку завалили сухостоем

Свалку обнаружили еще в сентябре 2017 года.

В субботу, 21 июля 2018 года, активисты МОО "Зеленый Фронт" проверили результаты уборки свалок вдоль газопровода в районе дер. Мяглово во Всеволожском лесничестве. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Как оказалось, свалка в в полосе отвода магистрального газопровода "Белоусово–Ленинград" не только находится на прежнем месте, но еще и увеличилась в размерах. На подъездной дороге на землях лесного фонда также не убранными остаются 5 мест несанкционированного размещения отходов.

Прошел почти год, свалки не убраны, плюс часть отходов это сухие древесные останки, горючие материалы, включая и автопокрышки. Опасаясь пожара и технологической катастрофы, мы повторно обратились в надзорные органы по факту бездействия. Сергей Виноградов, Председатель МОО "Зеленый Фронт"

В сентябре 2017 года в нескольких сотнях метрах от промежуточной перекачивающей станции (ППС) "Невская" вдоль магистрального газопровода "Белоусово – Ленинград" в полосе отвода активисты МОО "Зеленый Фронт" выявили свалку. Они сообщили об этом в Ростехнадзор. Факт несанкционированного размещения отходов подтвердился, и специалисты составиили акт о лесонарушениия, затемотправили его во Всеволожскую городскую прокуратуру. Но свалка уже находится на этом месте почти год.

Фото: пресс-служба МОО "Зеленый Фронт"