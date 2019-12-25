В Ленобласти будет ликвидирована свалка на территории Всеволожского лесничества

Из бюджета региона на работы выделено почти 15 млн рублей.

В Ленинградской области будет ликвидирована свалка на территории Всеволожского лесничества. Закупку, по итогам которой предполагается определить исполнителя работ, разместил комитет государственного заказа региона.

С загрязненной территории намечено вывезти 6,8 тысяч кубических метров самых разнообразных отходов – всевозможный лом, мусор, покрышки, битое стекло и много другого из того, что оставляет после себя повседневная производственная деятельность.

Вывозом дело не ограничится. На очищенную территорию будет доставлен грунт, который заменит собой загрязненную отходами землю. А потом здесь посеют траву. Все работы займут один месяц.

Ленинградская область выделяет на эти работы почти 15 млн рублей. Фирмы, желающие выполнить заказ, могут подать заявки для участия в электронном аукционе до 14 октября.

Накануне Piter.tv опубликовало большой материал, посвященный проблема экологии Красносельского района Санкт-Петербурга. Телевизионный репортаж и текст здесь.

Фото: Pixabay.com