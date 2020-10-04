Экология Красносельского района: кто травит жителей удушливым смрадом и диоксинами?

Горелово, Новогорелово, Солнечный город и другие поселения в юго-западном округе Петербурга уже давно жалуются на удушающие запахи, проникающие в окна жилых домов, на детские площадки и автомобильные дороги. Зловонные миазмы мусора, экскрементов, обильно приправленные сероводородом и аммиаком, по словам местных жителей, исходят с Волхонского шоссе 116, и с Юго-Западных очистных сооружений. Мы приехали в Красносельский район, чтобы разобраться в чем тут дело.

Однозначно очень спать плохо. Когда вокруг запах... Ты вынужден закрывать окна, что, чтобы просто не чувствовать его. Иногда всю ночь может пахнуть, а только утром прекратится, или рассеется, или ветер поменяется. Это все вызывает головные боли, разумеется, у большинства жителей точно. Елена Захарова, жительница Новогорелово

В этом запутанном клубке загрязнителей воздуха ярко выражены три места – Свалки МПБО и ТЭКа и Юго-западные очистные сооружения. Золотую медаль "народного признания" заслужено получает ЮЗОС – именно их чаще всего обвиняют в генерации смрада.

У них есть еще сжигание иловых остатков, которые очень не экологичны. Вообще технологии, по которым работают юго-западные очистные сооружения, они очень вредны. Это предприятие входит в одно из самых опасных предприятий России. Сергей Крупко, муниципальный депутат округа Ульяновка

Однако мы решили более глубоко изучить проблему и начать свое расследование со свалок. К ЮЗОСу, обещаем, еще вернемся.

По этому адресу располагается МПБО – то бишь завод по механизированной переработке бытовых отходов. Возведен в 70-ые, его главной фишкой была переработка органики. Однако за последние, немало, 50 лет качество мусора заметно изменилось. Того же пластика, банально, стало в разы больше. А той же органики на заводе перерабатывают какие-то жалкие 16%. Забавно, что с советских времен технологии по переработке мусора не изменились. Именно эту причину – отсутствие модернизации, главный инженер станции считает основной в возникновении удушающего смрада.

Раньше, там, черные корпуса, так называемый пиролизный цех, там сжигался мусор. Вот это сжигающее предприятие закрыто. То, что раньше до конечной стадии – приезжали и сжигали, сейчас этого не происходит. Владислав Сыромятников, главный инженер МПБО-2

Главный Инженер рассказал, что экологическая проблема кроется и в том, что санитарно-защитную зону предприятия с советских времен значительно уменьшили: с 1 километра до 350 метров – застройщики теперь возводя дома буквально через дорогу от завода.

Когда люди сюда ехали, они ведь знали куда ехали. Завод 72 года, люди сюда приезжают и видят, что завод 72 года. А они все равно решают ехать. А застройка все ближе и ближе и ближе. Владислав Сыромятников, главный инженер МПБО-2

Из-за отсутствия у МПБО пиролизного цеха весь мусор складируют для дальнейшего вывоза на полигоны. Местная администрация мусорную проблему признает.

Все было бы хорошо, если бы район не разрастался. Все было бы хорошо, если бы не только администрация района принимала решение о размащении подобных объектов. Дело все в том, что Санкт-Петербург наступает на область и сегодня на территории района мусорных заводов быть не должно. Григорий Меньшиков, замглавы МО "Горелово".

Ну а пока мусороперерабатывающее заводы на территории района есть, проблема с экологией и запахом никуда не денется, считают местные: тут есть и так называемый мышиный город – бегают грызуны, летают бакланы и помойные мухи. Питаются всем, что найдут. Однако специалисты с ТЭКа, еще одной перерабатывающей фабрики, расположенной по тому же адресу, но только частной, говорят, что мышей привозят из города контейнерами, их постоянно травят, а основной поток их идет от свалки МПБО, расположенной по соседству. На ней мы хотим заострить особое внимание.

За забором на территории государственного завода МПБО складируется свалка, уже сейчас достигающая размеров с футбольное поле. Еще с июля ее не убирают, не утилизируют. С ней вообще ничего не делают. Ее все больше и больше дополняют новыми отходами. Гусенечные тракторы попросту трамбуют эту груду мусора, да так, что во время дождя, из-за отсутствия гидроизоляции, весь этот опасный экстракт уходит глубоко в почву.

Фильтрат собирается в водозаборных канавах, которые уходят глубоко в почву. Канавы глубиной где-то пять метров. Либо испаряется. Владислав Сыромятников, главный инженер МПБО-2

Даже сотрудник МПБО не отрицают того, что опасные фильтраты и субстраты, содержащие в себе токсичные соединения и болезнетворную микрофлору, уходят в грунт вместе с водой. Если почва под заводом песчаная, то дальше это убийственное варево вливается в местные водоемы. Впрочем, возвращаемся к запахам – куча мусора, которую мы засняли с коптера запросто может выделять те самые сероводородные и аммиачные ароматы, поэтому мы включаем МПБО в список загрязнителей воздуха. Едем дальше.

А дальше ООО ТЭК, расположена по тому же адресу – волхонское шоссе 116. Сотрудники свалки утверждают, что их принцип работы кардинально отличается от МБПО – они сортируют отходы и уже потом увозят их на переработку. К запахам, говорят, не причастны - и кивают в сторону соседей:

Наконец-то, спустя 5 лет мы поняли, что эти запахи возможно идут с завода табачной фабрики. Там несколько предприятий есть, и кто из них виноват точно - сказать не могу. Запахи, в основном идут в вечернее и ночное время и, допускаю, что они с ЮЗОСа. Юрий Шубянкин, Генеральный директор ООО "ТЭК"

Юрий Александрович верно подметил, что запахи в протокол действительно не внесешь, лишь загрязняющие воздух вещества. И, по его словам, на ТЭКе их нет. Но открытой статистической информации они не предоставляют, поэтому верить на все сто процентов в их непричастность к загрязнению воздуха мы так же не можем.

Ну что, с мусорными полигонами мы разобрались, остались юго-западные очистные сооружения - причастны ли они к возникновению запаха и травят ли они местных опасными диоксидами при сжигании иловых остатков.

В нашем репортаже ЮЗОС уже обвиняли в крайней неэкологичности. И действительно у людей, бегло ознакомившихся с работой отчистных сооружений в интернете может возникнуть такая мысль – в 2018 году Минприроды включил их в список предприятий с первым классом экологической опасности. Означает это, правда, лишь то, что за работой отчистных сооружений ведется повышенный контроль, нежели за предприятиями, не включенными в этот список.

Сразу скажу, что к запахам мы не причастны. Говорю и как представитель Водоканала и как житель Красносельского района. Дело в том, что ЮЗОС – современные отчистные сооружения, построенные по последнему слову техники, оснащенные всем оборудованием и, в том числе, включающие в свой состав мощный комплекс по сжиганию образующегося осадка от отчистки сточных вод на биологической ступени. В рамках отчистки сточных вод действительно образуется осадок, который в своем естественном состоянии может обладать неприятным запахом, однако в рамках тех.процесса он поступает в закрытых трубопроводах, поступая на станцию сжигания осадка и дальше в псевдожижном кипящем слое, в печи, он превращается в кипящую золу. Павел Михайлов, директор дирекции природопользования ГУП "Водоканал"

Диоксин - это токсин, который провоцирует появление рака у людей, в чей организм он попал. Диоксины коварны – потому что имеют накопительный эффект. Т-е, работают только при длительном воздействии на организм. И имеено они выделяется при сжигании ила.

Диоксины возникают в печи, когда произошел процесс сжигания. Да и то они возникают в очень малых количествах. Температурный режим сгорания подобран таким образом, чтобы минимизировать количество загрязняющих веществ. Но, как я уже сказал, после самого сжигания завод оснащен мощнейшей системой газоочистки, в которой все эти вещества уже связываются, удаляются и переводятся в золу. Павел Михайлов, директор дирекции природопользования ГУП "Водоканал"

Т-е диоксины выделяют, но в минимальных количествах. Говорят – не опасно. А по поводу запахов считают, что смрад возникает от МПБО или местных ферм по разведению рогатого скота. Получается, мы вернулись к началу

Также Юго-Западные отчистные сооружения работают круглосуточно, а запахи, по словам самих местных жителей, возникают в основном в вечернее время. Однако от этого знания смрад то никуда не денется. Получается, что решать этот вопрос должны уже надзорные органы

Мне постоянно приходят отписки, они как правило все одинаковые, написанные под копирку. Нет никакой определенности в их ответах. Юлия Дюжакова, жительница ЖК "Солнечный Город", активист

Есть обращения. Говорят, что мы не будем высылать мобильную группу, потому что обращений меньше 50-и в час. А я им говорю – вы понимаете, что если будет 50 обращений в час, то это уже экологическая катастрофа. Сергей Крупко, муниципальный депутат округа Ульяновка

Перерабатывающие предприятия винят во всем ЮЗОС, Водоканал же вообще считает, что вонь, на которую жалуются жители возникает отовсюду, да только не от них. Государство в свою очередь, пока никак не регулирует запахи. Лишь содержание опасных веществ в воздухе. Разорвать этот замкнутый круг не представляется возможным без совместных усилий всех сторон конфликта.

И МБПО и ТЭК и ЮЗОС к запахам, по их словам, вроде не причастны. Так откуда же они все-таки возникают? Пока жители юго-западного округа Петербурга не получат внятного ответа, виноватыми всегда будут те, кто находится ближе всего.

Кстати, пока мы готовили этот материал, на свалке МПБО на Волхонском шоссе произошел сильный пожар.

Видео, фото: Piter.TV