В Сергиево на Бабанова горели две квартиры

В результате пожара погиб мужчина.

В Сергиево сегодня ночью, 26 апреля, произошел пожар. На улице Бабанова в доме № 6 полыхали две квартиры. Во время пожара погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 02:48. На первом этаже полностью выгорела квартира площадью 60 "квадратов". На втором этаже в квартире происходило горение обстановки на площади восемь квадратных метров.

В 03:08 пожару был присвоен дополнительный № 1БИС. В 04:48 пожарные начали тушить здание по первому номеру, пожар был локализован. Чуть позже удалось ликвидировать открытое горение.

Из опасной зоны эвакуированы 15 человек. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv