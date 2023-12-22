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На Уральской ночью горел ресторан
Сегодня, 9:09
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На Уральской ночью горел ресторан

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Бороться с огнем прибыли 17 спасателей и четыре спецмашины.

На Васильевском острове сегодня, 26 апреля, произошел пожар. В 01:32 вспыхнуло пламя в ресторане "Ву Ду", который находится на Уральской улице, 6. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 01:32. В 10-ти этажном жилом здании загорелась обстановка в ресторане. Огонь распространился по площади 24 "квадрата". 

Бороться с огнем прибыли 17 спасателей и четыре спецмашины. В 03:44 пожар был ликвидирован.

Во время пожара никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что здание на проспекте Шаумяна горело два раза 25 апреля.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, пожар в ресторане, уральская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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