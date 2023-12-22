На Уральской ночью горел ресторан

Бороться с огнем прибыли 17 спасателей и четыре спецмашины.

На Васильевском острове сегодня, 26 апреля, произошел пожар. В 01:32 вспыхнуло пламя в ресторане "Ву Ду", который находится на Уральской улице, 6. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 01:32. В 10-ти этажном жилом здании загорелась обстановка в ресторане. Огонь распространился по площади 24 "квадрата".

Бороться с огнем прибыли 17 спасателей и четыре спецмашины. В 03:44 пожар был ликвидирован.

Во время пожара никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что здание на проспекте Шаумяна горело два раза 25 апреля.

Фото: Piter.tv