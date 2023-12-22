Пентагон: военные не будут находиться на земле в Газе при доставке помощи

Патрик Райдер оценил действия военных США на Ближнем Востоке.

Американские военнослужащие не будут находиться на земле в секторе Газе при доставке гуманитарной помощи по водному маршруту. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель министерства по обороне США Патрик Райдер. Он добавил, что бойцы будут находиться на расстоянии "миль вдали" от берега палестинского анклава в рамках миссии.

Солдаты и моряки США будут поддерживать доставку гуманитарной помощи с моря в Газу для дальнейшего распределения на суше… Необходимо подчеркнуть, что военных США для выполнения этой миссии на земле в Газе не будет. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Пентагон: военные советники США в случае отправки на Украину не появятся у линии фронта.

Фото и видео: YouTube / Associated Press