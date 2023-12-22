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Бобер приплыл на Малоохтинскую набережную

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Он вдумчиво посмотрел вдаль, умылся и уплыл обратно.

На Малоохтинской набережной в Петербурге горожане заметили умывающегося бобра. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Красногвардейского района 6 мая.

Отмечается, что животное неспешно выплыло из воды на берег, и его даже не испугали люди. Бобер вдумчиво посмотрел вдаль, умылся и уплыл обратно. 

Наверное, решил "проверить обстановку" на своей территории. 

Пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга

Ранее петербуржцы встретили бобра на Елагином острове. По словам биолога Павла Глазкова, у этих животных именно во второй половине весны начинается расселение: они ищут новые территории. В это время бобры могут заплывать даже в такие крупные города, как Москва и Петербург.

Видео: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга (Дмитрий Белов)

Теги: бобер, малоохтинская набережная
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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