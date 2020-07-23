До сентября 2026 года на Малоохтинской набережной ограничат движение

В Красногвардейском районе с 8 декабря вводятся дорожные ограничения. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции.
До 9 сентября следующего года в связи с производством работ по размещению временных ограждений затруднится проезд по Малоохтинской набережной от Большеохтинского моста до Малоохтинского моста.
Фото: пресс-служба ГАТИ
ГАТИ напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ.
ГАТИ Петербурга
Ранее мы рассказывали о том, что движение по Коломяжскому проспекту ограничат до мая 2026 года.
Главное фото: pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все