До сентября 2026 года на Малоохтинской набережной ограничат движение

Планируются работы по размещению временных ограждений.

В Красногвардейском районе с 8 декабря вводятся дорожные ограничения. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

До 9 сентября следующего года в связи с производством работ по размещению временных ограждений затруднится проезд по Малоохтинской набережной от Большеохтинского моста до Малоохтинского моста.

Фото: пресс-служба ГАТИ

ГАТИ напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ. ГАТИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что движение по Коломяжскому проспекту ограничат до мая 2026 года.

Главное фото: pxhere