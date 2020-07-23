  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
До сентября 2026 года на Малоохтинской набережной ограничат движение
Сегодня, 11:49
107
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

До сентября 2026 года на Малоохтинской набережной ограничат движение

0 0

Планируются работы по размещению временных ограждений.

В Красногвардейском районе с 8 декабря вводятся дорожные ограничения. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

До 9 сентября следующего года в связи с производством работ по размещению временных ограждений затруднится проезд по Малоохтинской набережной от Большеохтинского моста до Малоохтинского моста. 

Фото: пресс-служба ГАТИ 

ГАТИ напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ. 

ГАТИ Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что движение по Коломяжскому проспекту ограничат до мая 2026 года. 

Главное фото: pxhere 

Теги: гати, малоохтинская набережная
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии