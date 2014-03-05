Движение по Коломяжскому проспекту ограничат до мая 2026 года

На участке пройдут работы по строительству инженерных сетей.

В Приморском районе с 7 декабря вводятся дорожные ограничения. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

До 25 мая 2026 года проезд затруднится по Коломяжскому проспекту от проспекта Испытателей до Богатырского проспекта, на участке пройдут работы по строительству инженерных сетей.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы рассказывали о том, что с 5 декабря дорожные ограничения вводятся в Петродворцовом и Приморском районах.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга