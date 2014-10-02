С 5 декабря дорожные ограничения вводятся в Петродворцовом и Приморском районах

Планируются работы по размещению временных ограждений и ремонту трамвайных путей.

В двух районах Петербурга с 5 декабря вводятся дорожные ограничения, рассказали в Государственной административно-технической инспекции.

В Петродворцовом районе до 31 декабря будут проводить работы по размещению временных ограждений, поэтому затруднится проезд в Стрельне по Красносельскому шоссе от Волхонского шоссе до Петербургского шоссе.

Фото: пресс-служба ГАТИ

А в Приморском районе по 18 мая 2026 года планируется ремонт трамвайных путей по Стародеревенской улице. По этой причине до 18 декабря ограничат движение на перекрестке с Ситцевой улицей, а закроют сквозной проезд через этот же перекресток.

Фото: пресс-служба ГАТИ

Главное фото: Piter.TV