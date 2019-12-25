Работы по прокладке инженерных сетей ограничат движение на Васильевском острове

Ограничения будут действовать до января.

В Василеостровском районе с 27 ноября вводятся дорожные ограничения, сообщили в Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

Из-за работ по прокладке инженерных сетей с 1 ноября по 4 декабря затруднится проезд по Большому проспекту В. О. от Детской улицы до 22-й и 23-й линий В. О., включая перекресток с 26-й и 27-й линиями В. О. и Клубным переулком. Также перекроют движение по 26-й и 27-й линиям В. О. в створе Большого проспекта В. О.

Фото: пресс-служба ГАТИ

По этой же причине ограничат проезд до 3 января 2026 года по Большому проспекту В. О. от Весельной улицы до Детской улицы, включая перекрестки с улицей Шевченко и Детской улицей.

Фото: пресс-служба ГАТИ

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ. Пресс-служба ГАТИ

Главное фото: pxhere