В четырех районах Петербурга вводят длительные ограничения движения с 22 ноября

Петербург готовит новые перекрытия на Заневском и Полюстровском до зимы.

Пресс-служба "ГАТИ Петербурга" 21 ноября уведомила о введении новых перекрытий и снижении пропускной способности на ряде городских улиц. Причиной стали реконструкция тепловых сетей, строительство газопровода и прокладка инженерных коммуникаций.

В Калининском районе с 22 ноября 2025 года по 10 февраля 2026 года перекроют движение по Чичуринскому переулку на участке от Полюстровского проспекта до Лабораторной улицы. Ограничения также затронут Полюстровский проспект на отрезке от Чугунной улицы до площади Калинина, включая перекресток с Чичуринским переулком. Объезжать участок предлагается по Полюстровскому проспекту, Замшиной улице, улице Васенко, Лабораторной улице и площади Калинина.

В Красногвардейском районе с 24 ноября 2025 года по 1 февраля 2026 года для строительства газопровода закроют движение по Малоохтинскому проспекту от Малоохтинской набережной до Перевозного переулка. Дополнительно ограничат проезд по Заневскому проспекту от моста Александра Невского до улицы Стахановцев. Маршруты объезда проходят по Малоохтинской набережной, Республиканской улице и Малоохтинскому проспекту.

В Курортном районе с 22 по 28 ноября движение ограничат на переулке Свободы от Приморского шоссе до Крещенской улицы. Объезды организованы через площадь Свободы, улицу Володарского, Базарный переулок и Крещенскую улицу. Работы на объекте завершатся 1 декабря.

В Петроградском районе с 24 ноября по 14 декабря закроют движение по улице Сперанского от проспекта Добролюбова до тупика. На этом участке будут реконструировать водопровод, работы продлятся до середины декабря.

Ранее автоэксперт Кущинский рассказал, какая машина наиболее безопасна в гололёд.

Фото: ГАТИ Петербурга