В Невском районе Петербурга построят спортивный комплекс, два детских сада и школу

Все объекты передадут в собственность города.

В Невском районе Петербурга намерены построить спортивный комплекс, два детских сада и школу. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 6 мая.

На рабочем совещании градоначальника с членами правительства Петербурга согласовано целевое предоставление инвестору земельного участка для строительства спортивного комплекса на улице Ворошилова площадью 200 "квадратов". В нем планируют разместить два тренажерных зала, помещения для инвентаря, медицинский и массажный кабинеты.

Также на встрече утвердили проект планировки с проектом межевания территории между Дальневосточным проспектом, Октябрьской набережной и двумя проектируемыми улицами. Инвестор построит там жилые дома, два детских сада на 190 и 250 мест, школу на 1,1 тыс. учащихся, диагностический центр, объекты бытовых услуг и культуры и другие. Кроме того, предусмотрено восемь проездов.

Все объекты передадут в собственность города.

Ранее на Piter.TV: строительная готовность школы на 1,1 тыс. мест на территории Средней Рогатки превышает 55%.

Фото: пресс-служба Смольного