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По поручению губернатора Петербурга парк имени Бабушкина приведут в порядок
Сегодня, 21:36
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По поручению губернатора Петербурга парк имени Бабушкина приведут в порядок

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На состояние зеленой зоны в Невском районе пожаловались местные жители.

Губернатор Петербурга в рамках заседания городского правительства 2 июля поручил привести в порядок парк имени Ивана Бабушкина. Об этом пишет "Фонтанка"

На состояние зеленой зоны в Невском районе Петербурга пожаловались местные жители, отметил депутат Госдумы Михаил Романов. 

Жители Невского района, который входит в мой избирательный округ, массово обращаются ко мне, что парк находится в неудовлетворительном состоянии: разрушены практически все дороги, мосты внутри парка в аварийном состоянии, бюст Бабушкина при входе отсутствует.

Михаил Романов, депутат Госдумы

Территорию парка, которая является объектом культурного наследия регионального значения, сдали в аренду коммерческой организации. При этом его собственники несколько раз менялись по решению городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). 

По словам врио главы КГИОП Петербурга Алексея Михайлова, в 2023 году собственник территории разработал концепцию по восстановлению парка. 

Она была нами рассмотрена и согласована. В случае отсутствия инициативы со стороны пользователя по реализации концепции будем выходить с исковыми требованиями и штрафами.

Алексей Михайлов, врио главы КГИОП Петербурга

Собственник парка в настоящее время – компания "Фидус". 

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Фото: fotosharm.ru

Теги: кгиоп, невский район петербурга, парк имени бабушкина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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