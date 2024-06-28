"Небесные бродяги" снова откроют сад Хаяо Миядзаки

Первый сад Хаяо Миядзаки возник в 2021 году во дворе дома 12 на Биржевой линии. Артисты театра "Небесные бродяги" превратили заброшенную свалку в зеленый уголок, наполненный персонажами из мультфильмов японского режиссера.

Волшебный сад Хаяо Миядзаки снова откроет свои двери для посетителей. Торжественное открытие состоится 5 июля рядом с ДК Крупской. Создателями и организаторами этого уникального пространства являются артисты уличного театра "Небесные бродяги". Как пишет "Петербургский дневник", они обещают, что в новом саду будет еще больше элементов, вдохновленных творчеством японского режиссера-аниматора, а также появится дерево желаний и возможность просмотра фильмов. Сад будет функционировать до сентября, но его дальнейшая судьба пока неизвестна.

Первый сад Хаяо Миядзаки возник в 2021 году во дворе дома 12 на Биржевой линии. Артисты театра "Небесные бродяги" превратили заброшенную свалку в зеленый уголок, наполненный персонажами из мультфильмов японского режиссера. Этот сад стал популярным местом среди жителей и гостей Петербурга. Однако в июле 2023 года сад пришлось закрыть из-за переезда театра.

Теперь "Небесные бродяги" нашли новое место для своего сада - рядом с ДК Крупской. Здесь они уже создали Хогвартс и мини-парк "Долина фей", а теперь решили воссоздать сад Хаяо Миядзаки. По словам режиссера театра Ильи Лошакова, сад будет расположен рядом с "Долиной фей", чтобы посетители могли насладиться обоими пространствами.

Арт-директор ДК Крупской Алёна Цветкова выразила радость по поводу того, что сад Хаяо Миядзаки будет открыт именно у них. Она отметила, что "Небесные бродяги" уже реализовали здесь несколько успешных проектов, которые привлекают множество людей.

Фото: предоставлено театром "Небесные бродяги"