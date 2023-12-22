Строительная готовность школы на 1100 мест на территории Средней Рогатки превышает 55%

Завершить строительство планируется до конца 2024 года.

В рамках Адресной инвестиционной программы (АИП) продолжается строительство школы в Московском районе на территории Средней Рогатки. Здание общей площадью 24 тысячи м2 рассчитано на 1100 учеников. Как рассказал портал "Строительный Петербург", работы стартовали летом 2022 года и ведутся в соответствии с графиком. Завершить строительство планируется до конца 2024 года.

Сейчас на объекте ведутся работы по устройству каменной кладки наружных и внутренних стен и перегородок, устройство кровли, устройство прифундаментного дренажа и наружных инженерных сетей, устройство внутренних инженерных систем и черновая отделка помещений. Строительная готовность школы превышает 55%.

В четырехэтажном здании разместятся 44 учебных класса вместимостью по 25 человек. Помимо учебных классов запроектированы спортивный зал, большой и малый бассейны с душевыми, столовая на 550 мест, игровые-спальни для первоклассников, мастерские по обработке металла и дерева, актовый зал на 600 мест, кабинеты домоводства, кулинарии, зал для хореографии, медицинский пункт, читальный зал с медиатекой, кабинет психолога и группа административных помещений.

Для начальных и старших классов запроектированы самостоятельные входные группы.

Рядом со школой будет расположена спортивно-физкультурная зона, включающая площадку для футбола, волейбола, баскетбола, две площадки для гимнастики с искусственным резиновым покрытием. В зоне отдыха запроектированы 5 площадок для подвижных игр и 1 для тихого отдыха. Озеленение предусмотрено с устройством газона, с посадкой деревьев и кустарников.

Также на Невской губе построят школу с двумя бассейнами.

Фото: портал "Строительный Петербург"