На Невской губе построят школу с двумя бассейнами

В неё смогут ходить 550 человек.

Школу с двумя бассейнами построят в Василеостровском районе. Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на строительство школы на 550 мест, рассказал портал "Строительный Петербург".

Новый объект образования появится по адресу: Невская губа, участок 30 (западнее Васильевского острова, квартал 27).

В новой школе кроме учебных классов, предусмотрены два бассейна, библиотека, спортивные залы и студия хореографии. На территории школы будет оборудована зона для активного отдыха и занятий спортом. По проекту на школьном участке будет размещено футбольное поле, площадки для игр в баскетбол и для прыжков в высоту, беговая дорожка, а также площадки для игр и отдыха.

Ранее в Коломягах достроили школу на 825 человек.

Фото: Госстройнадзор