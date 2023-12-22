Помощник депутата ЗакСа Ленобласти открыл стрельбу в петербургском ресторане

На месте происшествия обнаружили пять гильз, у Сенина изъяли травматический ПМ калибра 9 миллиметров, зарегистрированный официально.

Помощник депутата от КПРФ Законодательного Собрания (ЗакСа) Ленобласти Дмитрия Звонкова, 43-летний Дмитрий Сенин накануне устроил дебош со стрельбой из травматического ПМ в одном из ресторанов Невского района Петербурга. Об этом пишет 47news 13 апреля.

Действия Сенина попали на камеру видеонаблюдения. Судя по кадрам, опубликованным изданием, он подошел к столу, за которым сидели трое мужчин, и демонстративно перезарядил пистолет. Во время диалога оружие оказалось у головы одного из собеседников.

Через несколько секунд на видеозаписи появился официант, попытавшийся успокоить помощника. Еще через минуту к столу подошла его коллега с терминалом для оплаты – Сенин почти сразу схватил ее за волосы. Женщине удалось вырваться, однако он побежал за ней и выстрелил.

После этого Сенин вернулся к столу. Пистолет неоднократно прикладывался к собеседнику. В какой-то момент раздался еще один выстрел. Раненый указывал на ногу, позже встал и, хромая, вышел из зала со стрелявшим.

По данным правоохранителей, раненый – 44-летний Роман. Он занимается бизнесом. Из стопы мужчины извлекли пулю от травматического пистолета, его состояние оценивается как удовлетворительное.

На месте происшествия обнаружили пять гильз, у Сенина изъяли травматический ПМ калибра 9 миллиметров, зарегистрированный официально. Помощник сообщил полицейским, что живет в Подпорожье, с конца 1990-х привлекался к ответственности за тяжкие телесные преступления, наркотики и мошенничество.

Депутат ЗакСа от КПРФ Дмитрий Звонков подтвердил источнику, что Сенин является его помощником. Парламентарий отметил, что он работает на него больше года, и "человек ответственный, но, видимо, с привычками из 1990-х".

Процессуальное будущее Сенина станет известно в ближайшее время.

Ранее мы рассказывали о том, что замглавы Василеостровского района Владлена Родионова арестовали по делу о взятке.

Фото: Piter.TV