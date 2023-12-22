Замглавы Василеостровского района Владлена Родионова арестовали по делу о взятке

Следствие утверждает, что Родионов потребовал деньги от управляющей компании "Терра" за покровительство.

Василеостровский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении заместителя главы администрации Василеостровского района города Владлена Родионова. Ему вменяется ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), пишет "Ротонда" 12 апреля.

Следствие утверждает, что Родионов потребовал деньги от управляющей компании "Терра" за покровительство. Согласно данным сайта "Терры", в ее ведении находятся 77 домов Василеостровского района Петербурга.

Напомним, чиновник был задержан 11 апреля. В пресс-службе регионального ГСУ СК РФ отмечается, что с января по апрель 2024 года Родионов неоднократно встречался с генеральным директором организации для обсуждения размера требуемой взятки, в результате чего они договорились на 6 млн 750 тыс. рублей, по 750 тыс. рублей ежемесячно до конца года.

Вчера генеральный директор в отеле в Биржевом переулке, действуя в рамках оперативно-розыскного мероприятия "Оперативный эксперимент", передала Родионову взятку 30 тыс. рублей и муляж на сумму 1 млн 470 млн рублей. После этого его задержали.

В суде чиновник признал вину.

Я совершил самую большую ошибку в своей жизни. Прошу прощения у тех, кого я подставил. Близких, коллег, жителей района. Владлен Родионов, замглавы администрации Василеостровского района Петербурга

Адвокат Родионова просил домашний арест, однако судья согласилась с ходатайством следствия. Чиновник будет под стражей до 10 июня.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге сотрудник полиции арестован по делу о вымогательстве взятки у иностранки.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербурга