Замглавы Василеостровского района Владлен Родионов задержан в Петербурге

По предварительным данным, причиной его задержания стало уголовное дело о взятке.

Сотрудники службы экономической безопасности ФСБ РФ задержали заместителя главы Василеостровского района Петербурга Владлена Родионова. Об этом пишет tg-канал "Ротонда" 11 апреля.

По предварительным данным, причиной его задержания стало уголовное дело о взятке. Предположительно, у чиновника были "неуставные" финансовые отношения с одной из управляющих компаний.

Источник отмечает, что в пресс-службе районной администрации журналистам не ответили. Телефон Владлена Родионова отключен, в социальные сети он заходил около 9 часов назад.

Задержанный отвечал за ЖКХ в Василеостровском районе более 5 лет.

Ранее на Piter.TV: за дебош в петербургском клубе задержан и. о. главы администрации МО Ленобласти.

Фото: ВКонтакте / Владлен Родионов