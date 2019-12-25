Смирнов признался во взяточничестве на сумму около 30 млн рублей

Экс-глава Курской области проходит фигурантом по делу о взяточничестве в особо крупном размере и мошенничестве.

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов признался в рамках заключенной им сделки со следствием в том, что получил около 30 миллионов рублей взяток от местных бизнесменов по контрактам, связанным с устройством фортификационных сооружений на границе с Украиной. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" сделали российские правоохранительные органы. Источник в СМИ утверждает, что признательные показания экс-чиновника дали государственному обвинению понять, что бывший заместитель главы региона Алексей Дедов "также брал взятки". В среду, 10 сентября, при продлении обвиняемым срока ареста прокурор заявил в Мещанском суде Москвы о том, что в отношении Алексея Смирнова возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ за получение взятки в особо крупном размере.

Во время следственных действий со Смирновым в рамках заключенного с ним досудебного соглашения о сотрудничестве он признался, что от сделок, связанных с устройством фортификационных сооружений на территории Курской области, получил от организаций-подрядчиков около 30 млн рублей откатов. источник "ТАСС"

Напомним, что Алексею Смирнову, а также признавшему вину Алексею Дедову обвинением инкриминируется особо крупное мошенничество по статье 159 УК РФ при строительстве фортификационных сооружений, расположенных на государственной границе с Украиной. Мещанский суд продлил фигурантам расследования арест до середины декабря 2025 года. Оба подозреваемых активно сотрудничают и помогают в раскрытии всех криминальных эпизодов. Дополнительно изобличаются другие соучастныки преступной деятельности.

Фото: Kremlin.ru